Nachrichten | heute journal - Nachwahlforschung in Thüringen

Im Vorfeld der Bundestagswahl sorgten sich viele um eine Spaltung der Gesellschaft in Ost und West. Andreas Postel zeigt am Beispiel von Thüringen, dass diese Spaltung vielmehr innerhalb der Bevölkerung in den ostdeutschen Bundesländern stattfindet.