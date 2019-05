Nachrichten | heute journal - Nahles stellt die Machtfrage

Die SPD-Vorsitzende will sich vorzeitig als Bundestags-Fraktionsvorsitzende wiederwählen lassen und überrascht damit mögliche Herausforderer. In der Fraktion gibt es starke Kritik an ihrer Führung – doch mögliche Gegenkandidaten halten sich zurück.