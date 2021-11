Nato: Großübung in Lettland

von Florian Neuhann

1.500 SoldatInnen aus neun Ländern proben den Krieg in der Kälte in Lettland, an der Ostflanke der Nato. Die Nato trainiert hier den Verteidigungsfall. Seit Russland 2014 die Krim annektiert hat, ringt das Bündnis um eine angemessene Reaktion.