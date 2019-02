Nachrichten | heute journal - Neue Sanktionen gegen Venezuela

Nach der Zuspitzung der Lage in Venezuela haben sich Politiker der LIMA-Gruppe in der kolumbianischen Hauptstadt Bogotá beraten. Auch anwesend: Juan Guaidó und US-Vizepräsident Pence. Letzterer kündigte verstärkte Sanktionen gegen die Maduro-Regierung an.