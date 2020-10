Neuer Hauptstadtflughafen eröffnet

von Stephan Merseburger

Mit neunjähriger Verspätung geht der neue Hauptstadtflughafen Berlin-Brandenburg an den Start. Allein der Bau hat sechs Milliarden Euro verschlungen – drei Mal so viel wie geplant. Mit der BER-Eröffnung soll der Flughafen Tegel am 8. November schließen.