Neues atomares Wettrüsten?

Unterläuft Russland das Verbot, nukleare Trägersysteme zu entwickeln, deren Reichweite über 2500 km liegt? US-Präsident Trump sieht das so und will den INF-Vertrag kündigen. US-Sicherheitsberater Bolton ist zu Beratungen in Moskau.