Nachrichten | heute journal - Niedrigwasser mit Folgen

Der Nachschub an Öl und Benzin wird durch das Niedrigwasser in den Flüssen stark erschwert. Vereinzelte Tankstellen mussten bereits den Verkauf von Benzin und Diesel zeitweise einstellen. Und die Preise sind in den letzten Wochen enorm angestiegen.