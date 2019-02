Nachrichten | heute journal - NRW-Spitzenkandidaten

Hannelore Kraft gegen Armin Laschet. Sie kämpfen beide um das Ministerpräsidentenamt in Nordrhein-Westfalen. Am Ende jedoch könnten sie in einer Großen Koalition landen. Welche Akzente die NRW-Spitzenkandidaten im Wahlkampf setzen.