47 der stimmberechtigten IOC-Mitgliedern votierten für Mailand und 34 für Mitbewerber Stockholm, es gab eine Enthaltung. "Der Unterschied war die große Differenz in der öffentlichen Zustimmung für die Spiele mit 83 Prozent in Italien und 55 Prozent in Stockholm", kommentierte IOC-Präsident Thomas Bach den Wahlausgang im ZDF. 20 Jahre nach den Spielen in Turin wird das Sportspektakel auf Eis und Schnee nicht nur erneut nach Italien, sondern in eine klassische Wintersportregion in Europa zurückkehren. "Das haben wir uns gewünscht. Nun Italien zu haben mit der riesigen Erfahrung und passionierten Fans: Das wird ein großes olympisches Fest werden", erwartet Bach. Zuletzt waren Vancouver (2010), Sotschi (2014) und Pyeongchang in Südkorea (2018) Gastgeber gewesen, 2022 wird es Peking sein.