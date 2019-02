Nachrichten | heute journal - Oury Jalloh Gedenken

Am 7. Januar 2005 starb Oury Jalloh in einer Dessauer Polizeizelle. Bis heute ist sein Tod nicht aufgeklärt. Anlässlich seines 13. Todestages haben in Dessau-Roßlau mehrere tausend Menschen demonstriert – für eine lückenlose Aufklärung des Todesfalls.