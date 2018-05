Nachrichten | heute journal - Palästina: Tage des Zorns

Die Palästinenser begehen heute den Jahrestag der „Nakba“. Sie gedenken der „Katastrophe“ ihrer Vertreibung nach der Gründung Israels. In Gaza wurden dutzende Palästinenser begraben, die am Vortag bei Protesten an der Grenze zu Israel getötet wurden.