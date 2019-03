Nachrichten | heute journal - Pannenserie bei Regierungsfliegern

In letzter Zeit gab es immer wieder Pannen bei Regierungsflugzeugen. Gerade erst ist Außenminister Heiko Maas in Mali gestrandet. Warum kommt es bei den Maschinen, die von der Bundeswehr betrieben werden, so häufig zu technischen Defekten?