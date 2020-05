"Politik sollte viel mehr Mut haben"

"Wir haben nicht versucht, die Politik zu tadeln", so der Vorsitzende des Deutschen Ethikrates, Dabrock. In Bezug auf den Umgang mit den Corona-Maßnahmen hätte der Ethikrat Anregungen gegeben, die Bevölkerung noch mehr in die Debatten mit einzubeziehen.

