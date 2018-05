Nachrichten | heute journal - Polizeieinsatz in Ellwangen

Am Morgen hat die Polizei in der Landeserstaufnahmeeinrichtung Asylbewerber kontrolliert, nachdem am Montag rund 150 afrikanische Flüchtlinge die Abschiebung eines jungen Mannes aus Togo verhinderten. Politiker betonen, das Gesetz werde konsequent …