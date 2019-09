Prag: 30 Jahre Botschafts-Flucht

von Franziska Wunderlich

Im Herbst vor 30 Jahren suchten Tausende DDR-Bürger in der deutschen Botschaft in Prag Zuflucht. Ein Sonderzug nach Prag und ein Bürgerfest der Deutschen Botschaft erinnern an die von Genscher verkündete Genehmigung der Ausreise am 30. September 1989.