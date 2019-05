Nachrichten | heute journal - Ungarn und die Pressefreiheit

In Europa verschlechtere sich die Pressefreiheit, berichten "Reporter ohne Grenzen". In Ungarn gibt es zunehmend eine Einschränkung der Pressevielfalt durch die Übernahme von Verlagshäusern, so dass kaum noch unabhängige Medien übrig bleiben.