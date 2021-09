Prof. Rudolf Korte: "Sie ist offensiver"

Politikwissenschaftler Rudolf Korte analysiert den Auftritt von Annalena Baerbock in der Sendung „klartext“: Im Vergleich zu den anderen Kandidaten greife sie anders an, gehöre zu einer jüngeren Generation, spreche Unterschiede in der Gesellschaft an.

