Prognose: Das Rennen ums Weiße Haus

Am Dienstag wird in den USA gewählt. In Umfragen liegt Herausforderer Joe Biden vorn. Aber das Wahlsystem ist kompliziert. Welche Swing States wichtig sind und wo es die meisten Wahlmänner und -frauen zu holen gibt, kurz erklärt.

