Nachrichten | heute journal - Puigdemont: Kein Asyl in Brüssel

Der katalanische Ex-Regierungschef Puigdemont will von der belgischen Hauptstadt aus "in Freiheit und Sicherheit" weiter für die Unabhängigkeit Kataloniens kämpfen. In Spanien ist Puigdemont ist wegen "Rebellion" angeklagt, ihm drohen bis zu 30 Jahre …