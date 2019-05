Nachrichten | heute journal - Quentin Tarantino in Cannes

25 Jahre nachdem er mit "Pulp Fiction" die Goldene Palme gewonnen hat, präsentierte Quentin Tarantino in Cannes jetzt "Once Upon a Time… in Hollywood" - eine wehmütige Hommage an alte Filme, die Mode der 60er Jahre und ein spektakuläres Verbrechen.