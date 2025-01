Raumfahrt-Training für Astro-Amelie

von N. Odenthal, N. Hasselblatt 19.01.2025 | 21:45 |

Sie will in die Fußstapfen von Matthias Maurer und Alexander Gerst treten: Wird Amelie Schoenenwald die erste deutsche Frau im All? Hartes Training soll sie darauf vorbereiten.