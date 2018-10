Nachrichten | heute journal - Zerstörung in Palu

Tausende Bewohner Palus warten am Flughafen, um die am Freitag von einem schweren Tsunami getroffene Stadt zu verlassen. Unterdessen erreichen erste Hilfslieferungen die verwüstete Region in Indonesien, berichtet ZDF-Reporter Winfried Schnurbus.