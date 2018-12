Nachrichten | heute journal - Retrospektive: Alex Katz

Die Frauen in den Bildern von Alex Katz wirken stilbewusst und selbstsicher, oft geheimnisvoll. Die Ausstellung im Museum Brandhorst in München gibt bis April 2019 Einblicke in das Schaffen des Vorboten der Pop-Art und Vertreters von modernem Realismus.