Rosenmontag am Rhein

Ausgerechnet am Höhepunkt des Straßenkarnevals - Rosenmontag - tobt der Sturm "Bennet". In den Karnevalshochburgen am Rhein, Köln, Düsseldorf und Mainz, rollten die Rosenmontagszüge dennoch - mitsamt politischer und provokanter Botschaften.