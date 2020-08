Rücksichtnahme statt Maskenpflicht

In Schleswig-Holstein beginnt am Montag wieder die Schule, eine Maskenpflicht besteht aber nicht. Grund sei, so Bildungsministerin Karin Prien im ZDF, das niedrige Infektionsgeschehen. Man setze vielmehr auf die Eigenverantwortung von Schulen.

