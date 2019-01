Nachrichten | heute journal - Rückzug aus EU-Mission „Sophia“

Deutschland will ab Februar kein Nachfolge-Schiff zur Beteiligung an der EU-Mittelmeermission „Sophia“ entsenden. Die EU will seit 2015 mit der Mission die Schleuserkriminalität eindämmen. Es wurden auch viele in Seenot geratene Migranten gerettet.