Russland testet neuen Raketentyp

Russland hat einen neuen Raketentyp getestet. Die Rakete "Avantgarde" soll eine interkontinentale Reichweite haben und in der Atmosphäre 20-fache Schallgeschwindigkeit erreichen können. Im nächsten Jahr soll sie in Dienst gestellt werden, so Putin.