Russlands schwimmender Atommeiler

In Russland ist das erste schwimmende Atomkraftwerk der Welt in See gestochen. Es kann bis zu 100.000 Menschen mit Strom versorgen, Zielhafen ist Sibirien. Greenpeace warnt vor möglichen ökologischen Katastrophen, aber auch vor Anschlägen auf den Meiler.