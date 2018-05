Nachrichten | heute journal - Serap Güler: „Aufgeheizte Stimmung“

Die Staatssekretärin für Integration in NRW, Serap Güler, erklärt, auch heute „ist wieder eine aufgeheizte Stimmung da“. Aber von solchen Taten - wie in Solingen – würden sich Zuwanderer „nicht mehr so einschüchtern lassen, wie damals“.