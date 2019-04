Nachrichten | heute journal - Schnelles Internet in Schweden

In Deutschland fehlt es im internationalen Vergleich an Breitbandanschlüssen für High-Speed-Internet. Nur 2,6% sind mit einem zukunftsträchtigen Glasfaserkabel angebunden. Anders in Schweden: Alleine Stockholm ist zu 99% mit Glasfaserkabel versorgt.