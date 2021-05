"Die Lage ist schrecklich und deprimierend", sagt Walter Lindner, deutscher Botschafter in Indien. Besonders die Szenen vor den Krankenhäusern, "die Leute ersticken in den Autos" und "in der Wartereihe". Die Pandemie sei ein "Riesenschlag für das Land".

