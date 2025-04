Schwarz-rote Koalition: Das große Wollen

von Matthis Feldhoff 13.04.2025 | 21:45 |

Der Koalitionsvertrag beschreibt die Vorhaben von Union und SPD. Doch genaues Hinschauen lohnt. Was kann in Politik umgesetzt werden und was ist zunächst nur ein frommer Wunsch?