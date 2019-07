Schwierige Brandbekämpfung

von Bernd Mosebach

Aus Seen der Umgebung schöpfen Hubschrauber der Bundespolizei und Bundeswehr Löschwasser – doch viel ausrichten können sie nicht: 430 Hektar stehen in Flammen, auf munitionsverseuchtem Gelände in Mecklenburg-Vorpommern. 2000 Einsatzkräfte sind vor Ort.