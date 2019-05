Nachrichten | heute journal - "Schwung des Wahlabends nutzen"

Selenskyj habe in den letzten Wochen ein Team aus Experten um sich geschart. Er werde jetzt versuchen, diese Vertrauten schnell in wichtige Schlüsselpositionen zu bringen. Es heiße, Selenski strebe vorgezogene Parlamentswahlen an, berichtet Phoebe Gaa.