„Sea-Watch“-Kapitänin festgenommen

von Annette Hilsenbeck

Seit der Ankunft in Lampedusa steht die Kapitänin der „Sea-Watch 3“ unter Hausarrest. Sie hatte das Rettungsschiff mit 40 Flüchtlingen an Bord am frühen Samstagmorgen trotz Verbotes in den italienischen Hafen gesteuert. Ihr drohen mehrere Jahre Haft.