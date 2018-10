Nachrichten | heute journal - Seehofer: Rücktritt im November?

In der CSU gibt es erste Stimmen, die einen Rücktritt des Parteivorsitzenden Seehofer fordern. Er selbst kündigt zwar keinen Rücktritt an, schließt ihn aber auch nicht aus. Er will die Debatte um seine Zukunft vertagen. Bis zum nächsten Parteitag?