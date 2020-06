"Sehr angespannte Situation"

Demonstranten ziehen durch das Regierungsviertel in Washington. Unterdessen diskutiert man in der Politik den Einsatz des Militärs. Die Strategie der Demonstranten: Die weiße Mittelschicht für sich gewinnen, damit sich wirklich etwas ändert in den USA.

