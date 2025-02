Proteste gegen Missstand in Serbien

von Christian von Rechenberg 01.02.2025 | 22:43 |

In Serbien gehen die Proteste gegen Korruption weiter, ausgelöst durch ein eingestürztes Dach mit 15 Todesopfern. Die Regierung trägt an dem Unglück eine Mitschuld, so der Vorwurf.