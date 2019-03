Nachrichten | heute journal - Sexueller Missbrauch in der DDR

Sexuelle Gewalt in der DDR wurde länger und stärker als im Westen tabuisiert. Missbrauchte Heimkinder, die bis heute darunter leiden, kämpfen um Glaubwürdigkeit. Für sie fehlt es bislang an Entschädigung. Die Aufarbeitung des Tabuthemas hält noch an.