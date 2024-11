Reaktionen auf ukrainischen ATACMS-Einsatz

19.11.2024 | 21:30 |

Nach dem ATACMS-Einsatz der Ukraine sei zu spüren, dass die Spannung "deutlich steigt", so Armin Coerper in Moskau. Das Thema beeinflusse auch den G20-Gipfel, so Ulf Röller in Rio.