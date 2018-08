Nachrichten | heute journal - „Menschen sind wütend.“

Viele hätten von den Problemen an der Morandi Brücke gewusst, berichtet ZDF Reporterin Annette Hilsenbeck von der Stimmung in Genua. Die Menschen in der Hafenstadt zeigen sich wütend und entsetzt, während Italiens Regierung die Schuldigen sucht.