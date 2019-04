Nachrichten | heute journal - "Rand der erkennbaren Wirklichkeit"

So bezeichnet Astrophysiker Harald Lesch die Schwarzen Löcher. Aus dem nun gemachten Foto vom Schatten des schwarzen Loches lasse sich eine Menge Physik ableiten. Sie gehörten außerdem zum großartigsten, was das Universum anzubieten haben, so Lesch.