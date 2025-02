"Mutmaßlicher Täter hatte Blut an den Händen"

von Carsten Behrendt 21.02.2025 | 22:00 |

Am Holocaust-Mahnmal in Berlin ist ein Mann bei einem Angriff schwer verletzt worden. Zu dem möglichen Motiv werde jetzt mit Hochdruck ermittelt, so ZDF-Reporter Carsten Behrendt.