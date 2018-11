Nachrichten | heute journal - Sichere Weihnachtsmärkte

Für Weihnachtsmärkte in Deutschland gelten seit 2016 strengere Sicherheitsvorkehrungen - seit dem verheerenden Terroranschlag auf den Weihnachtsmarkt am Breitscheidplatz in Berlin. Allein der wird in diesem Jahr für einen Millionenbetrag gesichert.