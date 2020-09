Sind Grenzschließungen sinnvoll?

"In Deutschland haben wir so viele Fälle, dass es zum jetzigen Zeitpunkt nicht mehr sinnvoll ist, die Grenzen zu schließen, weil vermutlich schon sehr viele Infizierte die Grenze überschritten haben", so Virologe Martin Stürmer.

something 2 min something 14.03.2020 Video verfügbar bis 14.03.2021 Video herunterladen