"Skepsis ist angebracht"

"Beim Versuch in der Ukraine die Korruption zu bekämpfen, habe bislang jeder auf Granit gebissen", so ZDF-Korrespondent Bernhard Lichte. Selenskyj plane aber in der Justiz aufzuräumen, so Lichte.

