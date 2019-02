Nachrichten | heute journal - Wie die französische Jugend wählt

Mit der Faust in der Tasche wählen viele junge Franzosen Macron, um Le Pen zu verhindern. Diese Stimmung schildert Marietta Slomka im elften Arrondissement in Paris. Die jungen Menschen sind sich einig in ihrer Enttäuschung über die politische Klasse