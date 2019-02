Nachrichten | heute journal - „Sozialdemokraten bauen Hürden auf“

Politikwissenschaftler Prof. Münkler von der Humboldt Universität Berlin, meint: „Eine Situation, in der Frau Merkel das Heft des Handelns nicht in der Hand hat“ und „viele kommen und sich in den Vordergrund spielen“, erscheint als Schwäche.