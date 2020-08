Die Corona-Neuinfektionen steigen derzeit an. Das liege nicht nur an Reiserückkehrenden, sondern auch an lokalen Ausbrüchen, so Gesundheitsminister Jens Spahn (CDU). Erneute Veranstaltungsverbote schloss er nicht aus.

16.08.2020