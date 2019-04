SPD-Fraktion tourt durch den Osten

Die SPD-Bundestagsfraktion will in Ostdeutschland stärker mit den Bürgern ins Gespräch kommen. "Wir wollen wissen, was den Leuten wichtig ist", sagte der Parlamentarische Geschäftsführer Carsten Schneider am Donnerstag in Eberswalde. Seit dieser Woche tourt die Bundestags-SPD mit einem Bus durch Ostdeutschland.